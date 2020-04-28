Благотворительную акцию проводят сторонники партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае

28 Апр 2020 2020-04-28T09:30:00+03:00

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Члены совета, сторонники и волонтеры регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае в период пандемии коронавируса доставляют бесплатные продуктовые наборы пожилым гражданам.

Помощь получают хабаровчане и жители других районов Хабаровского края – те, кто вынужден соблюдать в это время режим самоизоляции и не должен выходить из дома, а также те, кто потерял работу из-за остановки производства или закрытия предприятия. Среди них есть многодетные матери – одиночки, которым не просто справляться со сложившейся ситуацией.

– К нам, в региональное отделение партии, сейчас постоянно обращаются граждане с просьбой помочь. Чтобы пожилые люди не ставили под угрозу свое здоровье, члены регионального отделения доставляют им продукты, товары первой необходимости, лекарства, – отметил председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игорь Глухов.

Благотворительную помощь уже получили жители Вяземского, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, но на этом работа партийцев не заканчивается. Прием заявок продолжается в Хабаровске по телефону 65-35-10, в Комсомольске-на-Амуре по телефону 8-909-866-44-33.