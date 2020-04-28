2020-04-28T09:30:00+03:00
Общество

Благотворительную акцию проводят сторонники партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае

Бесплатные продуктовые наборы доставляют пожилым гражданам и одиноким многодетным матерям
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Благотворительную акцию проводят сторонники партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае ФОТО: партия «Справедливая Россия»Благотворительную акцию проводят сторонники партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае ФОТО: партия «Справедливая Россия»
Изменить размер текста:

Члены совета, сторонники и волонтеры регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае в период пандемии коронавируса доставляют бесплатные продуктовые наборы пожилым гражданам.

Помощь получают хабаровчане и жители других районов Хабаровского края – те, кто вынужден соблюдать в это время режим самоизоляции и не должен выходить из дома, а также те, кто потерял работу из-за остановки производства или закрытия предприятия. Среди них есть многодетные матери – одиночки, которым не просто справляться со сложившейся ситуацией.

– К нам, в региональное отделение партии, сейчас постоянно обращаются граждане с просьбой помочь. Чтобы пожилые люди не ставили под угрозу свое здоровье, члены регионального отделения доставляют им продукты, товары первой необходимости, лекарства, – отметил председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае Игорь Глухов.

Благотворительную помощь уже получили жители Вяземского, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, но на этом работа партийцев не заканчивается. Прием заявок продолжается в Хабаровске по телефону 65-35-10, в Комсомольске-на-Амуре по телефону 8-909-866-44-33.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие школьницы из Хабаровского края используют в промышленности
Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0%
Благотворительную акцию проводят сторонники партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае
В родительский день кладбища в Хабаровске были почти безлюдными
Весенний общекраевой субботник отменили в Хабаровском крае
Отопительный сезон в Биробиджане закончится в начале мая
В Хабаровском крае горит 91 гектар леса
Число заражений вирусами стабильно сокращается в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 28 апреля: зараженных шесть человек
Налоговой в Хабаровском крае вернули долг в полтора миллиона рублей
Последние постояльцы покинули обсерватор в хабаровской гостинице
В мэрии Комсомольска рассказали, когда закончится отопительный сезон
Сбербанк предлагает застройщикам Хабаровского края новый удаленный сервис для работы в текущей ситуации
Оставшихся без работы после 1 марта 2020 года посчитали в Хабаровском крае
Пробки на дорогах могут возникнуть на 12 улицах в Хабаровске 28 апреля
В Биробиджане дезинфицируют парки и скверы
В Хабаровске разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении