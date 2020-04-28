Открытие школьницы из Хабаровского края используют в промышленности

28 Апр 2020 2020-04-28T09:46:29+03:00

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Школьница из Хабаровского края сделала своего рода открытие. Десятиклассница выяснила, как за счет правильно подобранного корма можно восполнить популяцию трепанга.

Мария Бочкарева, ученица из школы №15 рабочего поселка Майский Советско-Гаванского района провела научное исследование на тему «Обоснование эффективности кормов молоди дальневосточного трепанга для их внедрения при искусственном разведении». Она экспериментировала с рецептурой кормов на базе совгаванского предприятия «Акватика».

- Когда узнали, что в Совгавани появился мини-завод по выращиванию дальневосточного трепанга, отправились туда. Кстати, один из сотрудников стал научным консультантом в нашей работе, - рассказала Ольга Баутина, учитель географии школы №15. – Когда выбирали экспериментальный корм, взяли за основу опыт исследований приморских ученых. Рост молоди трепанга был более интенсивным при использовании биологически активных компонентов холестерина и ДНК лосося.

В итоге на заводе кормили одну из партий молоди кормом, который предложила Мария. В этом случае отметили прирост в массе по сравнению с обычной для них пищей. К слову, мини-завод уже заявил о намерении использовать эти корма на постоянной основе.

Как отметили в краевом минобре, исследовательскую работу Марии также представят на всероссийском конкурсе «Большие вызовы!».

ИСТОЧНИК KP.RU