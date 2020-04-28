2020-04-28T11:33:54+03:00
Общество

Отопление в Хабаровске отключат в начале мая

Также в мае временно отключат горячую воду
Александр ШТААЛЬ
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Отопление в Хабаровске отключат в начале маяОтопление в Хабаровске отключат в начале маяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Отопление в Хабаровске отключат 4 мая. Напомним, подачу тепла прекращают, когда среднесуточная атмосферная температура держится на уровне +8 градусов не менее пяти дней. Такая ситуация наступит как раз к 4 мая.

- После окончания отопительного сезона, который в этом году прошел без серьезных инцидентов и аварий, энергетики начнут гидравлические испытания тепломагистралей на прочность и герметичность, - отметили в городской администрации.

На ТЭЦ-1 работы выполнят с 11 по 15 мая. Горячую воду временно отключат в Индустриальном районе, а также в домах Центрального района, расположенных на улицах Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до улицы Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до Дикопольцева). В Железнодорожном районе отключения будут в границах: «Хабаровск - 2» - Аэродромная - Целинная - Геодезическая - Промывочная - Шмаковская - ДОСы - Костромская - Промышленная; в Хабаровском районе - поселки Ильинка, Ракитное и Некрасовка.

На ТЭЦ-2 работы проведут с 6 по 8 мая. Горячую воду отключат в Кировском районе в границах улиц: Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанская - Истомина. Также в Центральном районе ограничат подачу ресурса в домах по улицам Амурский бульвар - Шеронова - Ленина (от площади Блюхера до Шевченко), Гамарника (нечетная сторона). Отключения в Индустриальном районе коснутся домов на улице Калинина - переулок Доступный - Волочаевская - Гамарника (четная сторона).

На ТЭЦ-3 испытания пройдут с 18 по 22 мая. Горячую воду отключат в Краснофлотском и Кировском районах в границах: Амурский бульвар - Лейтенанта Шмидта - Шелеста - Воронежская - Ленинградская. В Железнодорожном районе, за исключением улиц Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов, района «Хабаровск-2», которые на этот период будут обеспечены горячим водоснабжением от ТЭЦ-1. Частично горячая вода не будет поступать в Центральный район в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) от площади имени Блюхера - Ленинградская - Карла Маркса - Гоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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