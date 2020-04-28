2020-04-28T11:32:19+03:00
Общество

Покупателя «мертвых душ» осудят в Комсомольске

Фигурантом уголовного дела стал сотрудник ритуального агентства
Александр ШТААЛЬ
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Покупателя «мертвых душ» осудят в КомсомольскеПокупателя «мертвых душ» осудят в КомсомольскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре осудят сотрудника ритуального агентства. Его подозревают в совершении коррупционного преступления. По версии следствия, 37-летний фигурант с января 2016 года по апрель 2019 года давал взятки (от пяти до 100 тысяч рублей) сотрудникам полиции. За это вознаграждение последние предоставляли обвиняемому персональные данные умерших граждан.

- Мужчине предъявили обвинение в совершении 10 преступлений. Его действия квалифицировали по уголовным статьям «Дача взятки», «Мелкое взяточничество». Злоумышленник использовал полученную информацию для заключения договоров на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Следователи собрали достаточно доказательств. На сегодняшний день уголовное дело находится у прокурора города Комсомольска-на-Амуре для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу. Отметим также, что полицейских, получавших взятки, привлекли к уголовной ответственности и уволили из органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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