2020-04-28T11:30:28+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 28 апреля 2020 года: случаев заражения 115

Выздоровели девять человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 28 апреля 2020 года: случаев заражения 115Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 28 апреля 2020 года: случаев заражения 115Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 28 апреля 2020 года - всего случаев заражения в регионе 115. Из них девять человек выписались, летальных случаев не зафиксировали.

- В целом под медицинским наблюдением находятся 920 человек. В госпитале на базе областной инфекционной больницы пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 34. Еще 72 заболевших с легкой формой или бессимптомным течением болезни находятся по месту пребывания (УФСИН) или по месту жительства, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что в области обследуют две тысячи 125 человек. За последние сутки сделали 104 пробы. К слову, в Октябрьском районе ограничительные мероприятия продлили до 1 мая. Здесь пока под медицинским наблюдением находятся еще двое контактных по последнему заболевшему. Карантин действует в поселке Бира, где располагается ФКУ ЛИУ-2. Также в изоляции находятся жильцы 17 подъездов в Биробиджане, двух в Облученском и Смидовичском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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