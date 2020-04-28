Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 апреля: число заражений превысило 460
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 апреля 2020 года - в целом по региону с начала пандемии зафиксировали 467 случаев заражения. Из них 28 за последние сутки. Из общего числа пациентов 53 выздоровели и выписались, пятеро умерли, остальные получают лечение.
- Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, четыре пациента старше 65 лет, из которых двое старше 80 лет. Также в медучреждениях находятся четыре ребенка в возрасте от года до 12 лет, - рассказали в региональном минздраве.
Отметим также, что среди выявленных пациентов часть - это бессимптомные носители, которых выявили при проведении эпидемического расследования. Все пациенты контактировали с людьми, у которых ранее диагностировали коронавирус.
Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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