2020-04-28T12:26:43+03:00
Здоровье

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 апреля: число заражений превысило 460

За последние сутки выявили 28 новых случаев заболевания
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 апреля: число заражений превысило 460Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 апреля: число заражений превысило 460Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 апреля 2020 года - в целом по региону с начала пандемии зафиксировали 467 случаев заражения. Из них 28 за последние сутки. Из общего числа пациентов 53 выздоровели и выписались, пятеро умерли, остальные получают лечение.

- Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, четыре пациента старше 65 лет, из которых двое старше 80 лет. Также в медучреждениях находятся четыре ребенка в возрасте от года до 12 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что среди выявленных пациентов часть - это бессимптомные носители, которых выявили при проведении эпидемического расследования. Все пациенты контактировали с людьми, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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