Обстановка в Хабаровском крае 29 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость

29 Апр 2020 2020-04-29T04:23:24+03:00

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Сегодня, 29 апреля, не ожидается опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от +1 до +3, днем от +17 до +19, ветер юго-западный 8-13 м/с. На юге края местами небольшой дождь, температура ночью от 0 до +5, днем от +15 до +20, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами небольшой дождь, температура ночью от -2 до +7, днем от +7 до +22, ветер южный, юго-западный 4-13 м/с. На севере края местами небольшие осадки, температура ночью от -6 до +3, днем от 0 до +16, ветер юго-западный, восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Также не зафиксировали превышение допустимых уровней радиационного фона.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 13 апреля по 19 апреля 2020 года в крае три тысячи 319 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 18,2 процента. Эпидпорог превышен в Хабаровском районе на 6,4 процента, по краю не превышен и составляет семь тысяч 653.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU