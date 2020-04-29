2020-04-29T04:22:27+03:00
Общество

Зооцентр в Комсомольске просит помочь с едой для питомцев

Неравнодушные люди помогли продержаться апрель, но вопрос нехватки кормов опять стоит очень остро
Александр ШТААЛЬ
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Зооцентр в Комсомольске просит помочь с едой для питомцевЗооцентр в Комсомольске просит помочь с едой для питомцевФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Зооцентр «Питон» в Комсомольске-на-Амуре просит помочь с едой для питомцев. Из-за режима самоизоляции посетители сейчас не приходят в гости к животным, а значит нет выручки от продажи билетов, на которую обычно и закупали корма. В апреле благодаря неравнодушным гражданам удалось прокормить питомцев, но вопрос еды опять стоит очень остро.

- Вероятно, противоэпидемические меры продлят, значит пропитание для животных опять придется искать. К жителям города обращаются с просьбой оказать посильную помощь. Внести свою лепту можно, купив билеты с открытой датой на сайте зооцентра. Владельцы билетов смогут в любое время прийти в гости к животным, когда ограничения снимут, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

При покупке билета на сайте нужно указать количество билетов. В корзине на главной странице надо открыть окно Сбербанка, оплатить заказ, ввести адрес электронной почты, на него придут чеки об оплате и номер билета. С этим номером можно приходить в зооцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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