29 Апр 2020 2020-04-29T02:06:16+03:00

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Осенью жильцов бараков в Хабаровске переселят в новостройку. Жилье для них готов возвести муниципальный застройщик. В будущей новостройке уже готов цокольный этаж, а в ближайшие дни строители начнут собирать «коробку» панельной блочной двухподъездной 10-этажки по улице Совхозной, рассчитанной на 110 квартир.

- Предполагается, что строители будут работать в две смены. Ускорение в данном случае нужно, чтобы стать участниками краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что по обращению мэрии министерство ЖКХ правительства Хабаровского края вносит изменения в порядок приобретения жилья для переселенцев, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года и вошли в проект. Ранее для переселения могли покупать квартиры только на рынке вторичного жилья, сейчас появится возможность покупать их в новостройках прямо у застройщика. Напомним, что в 2020 году в Хабаровске в рамках краевой адресной программы предстоит расселить 11 бараков и приобрести благоустроенные квартиры для 85 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU