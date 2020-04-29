29 Апр 2020 2020-04-29T04:20:42+03:00

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Трех друзей в Хабаровском крае обвиняют в серии краж. По версии следствия, подельники с сентября 2019 года по март 2020 года совершили семь преступлений в селах Смирновка и Заозерное Хабаровского района. Ущерб от их действий превысил 340 тысяч рублей.

- Среди фигурантов жители села Матвеевка в возрасте от 32 до 34 лет. Ранее их уже привлекали к уголовной ответственности за кражи. Во время разбирательств выяснили, что все подозреваемые дружат много лет. Организатором был 34-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Организатор группы искал подходящие дома для совершения краж. Потом подельники приезжали к ним днем или ночью, забирали имущество и увозили его на личном автомобиле. В основном забирали бытовую технику, части металлоконструкций, строительные инструменты, которые продавали жителям села Матвеевка и соседних сел.

Кроме того, они похитили два металлических контейнера с территории дачных участков с помощью арендованного эвакуатора. В отношении фигурантов возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU