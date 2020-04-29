2020-04-29T04:19:33+03:00
Общество

В Центре соцподдержки в Хабаровске ошиблись с начислениями компенсаций

Нарушения выявили во время прокурорской проверки
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Центре соцподдержки в Хабаровске ошиблись с начислениями компенсацийВ Центре соцподдержки в Хабаровске ошиблись с начислениями компенсацийФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Центр социальной поддержки в Хабаровске ошибся с начислениями компенсаций. Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки. По предварительной информации, речь идет о ежемесячных денежных выплатах по оплате жилищных и коммунальных услуг.

- Выяснилось, что в учреждении в 2017-2018 годах выплачивали компенсации в фиксированных суммах. Однако размеры выплат не соответствовали требованиям федерального законодательства как в сторону увеличения, так и уменьшения, а также проводились без документов о фактически произведенных расходах. Недочет повлек перерасчет 12 гражданам в форме удержания излишне выплаченной в пользу бюджета края и выплаты недоплаченной компенсации на счет получателей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что с инвалидов удержание из сумм последующих ежемесячных денежных выплат делали без их согласия. В итоге руководителю Центра соцподдержки населения внесли представление. Требования документа уже рассмотрены и удовлетворены - необходимый перерасчет сделали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель в Хабаровске врезался сразу в девять машин
Ленина из хабаровского сквера «Лес Победы» обновили и почистили
В Центре соцподдержки в Хабаровске ошиблись с начислениями компенсаций
Трех друзей в Хабаровском крае обвиняют в серии краж
Осенью жильцов бараков в Хабаровске переселят в новостройку
Зооцентр в Комсомольске просит помочь с едой для питомцев
Обстановка в Хабаровском крае 29 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 апреля: число заражений превысило 460
Покупателя «мертвых душ» осудят в Комсомольске
Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 28 апреля 2020 года: случаев заражения 115
Отопление в Хабаровске отключат в начале мая
Открытие школьницы из Хабаровского края используют в промышленности
Россельхозбанк запустил программу кредитования бизнеса на выплату заработной платы под 0%
Благотворительную акцию проводят сторонники партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае
В родительский день кладбища в Хабаровске были почти безлюдными
Весенний общекраевой субботник отменили в Хабаровском крае
Отопительный сезон в Биробиджане закончится в начале мая
В Хабаровском крае горит 91 гектар леса
Число заражений вирусами стабильно сокращается в Хабаровске
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 28 апреля: зараженных шесть человек
Налоговой в Хабаровском крае вернули долг в полтора миллиона рублей
Последние постояльцы покинули обсерватор в хабаровской гостинице
В мэрии Комсомольска рассказали, когда закончится отопительный сезон
Сбербанк предлагает застройщикам Хабаровского края новый удаленный сервис для работы в текущей ситуации
Оставшихся без работы после 1 марта 2020 года посчитали в Хабаровском крае
Пробки на дорогах могут возникнуть на 12 улицах в Хабаровске 28 апреля
В Биробиджане дезинфицируют парки и скверы
В Хабаровске разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении