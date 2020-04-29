В Центре соцподдержки в Хабаровске ошиблись с начислениями компенсаций

29 Апр 2020 2020-04-29T04:19:33+03:00

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Центр социальной поддержки в Хабаровске ошибся с начислениями компенсаций. Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки. По предварительной информации, речь идет о ежемесячных денежных выплатах по оплате жилищных и коммунальных услуг.

- Выяснилось, что в учреждении в 2017-2018 годах выплачивали компенсации в фиксированных суммах. Однако размеры выплат не соответствовали требованиям федерального законодательства как в сторону увеличения, так и уменьшения, а также проводились без документов о фактически произведенных расходах. Недочет повлек перерасчет 12 гражданам в форме удержания излишне выплаченной в пользу бюджета края и выплаты недоплаченной компенсации на счет получателей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что с инвалидов удержание из сумм последующих ежемесячных денежных выплат делали без их согласия. В итоге руководителю Центра соцподдержки населения внесли представление. Требования документа уже рассмотрены и удовлетворены - необходимый перерасчет сделали.

ИСТОЧНИК KP.RU