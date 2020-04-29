Ленина из хабаровского сквера «Лес Победы» обновили и почистили

29 Апр 2020 2020-04-29T04:18:37+03:00

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В Хабаровске продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Коронавирус внес некоторые корректировки в планы, однако в преддверии памятной даты все равно продолжают выполнять посильную работу.

- По просьбе ветеранов Индустриального района и города выполнили реставрацию памятника Ленину, расположенного в сквере «Лес Победы» РЭБ флота. Сначала очистили его от старой краски, нанесли грунтовку, покрасили памятник и постамент. Также продолжается санитарная уборка сквера, - рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом города.

Отметим также, что в Индустриальном районе в рамках весеннего санитарного двухмесячника проводят работы по озеленению. В планах высадить более 150 саженцев деревьев, в том числе на территориях скверов и парковых зон. В преддверии 75-летия Победы особое внимание уделят скверам и паркам с памятными знаками. К слову, уже высадили 10 сосен на Аллее Памяти по улице Сысоева, близ домов №№13, 15, и 10 сосен вокруг монумента по улице Флегонтова, 5. Собираются высадить 25 сосен на сквере по улицам Блюхера-Волочаевской.

ИСТОЧНИК KP.RU