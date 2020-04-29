29 Апр 2020 2020-04-29T06:09:14+03:00

Водитель в Хабаровске врезался сразу в девять машин Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Автолюбителя после аварии привезли в больницу, где он скончался

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Водитель в Хабаровске врезался сразу в девять машин. Происшествие случилось вчера утром, 28 апреля, на улице Трехгорной. По предварительной информации, автолюбитель на машине Nissan не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на стоящий у края проезжей части автомобиль Iveco Straliss с полуприцепом Kassbohrer Ruslan.

- Известно, что водитель остановил тягач с целью проверки крепежа перевозимых машин. При этом была включена аварийная сигнализация, наезд произошел по истечении двух минут после остановки и выхода водителя из кабины машины, - рассказал информированный источник.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Nissan Note. Ему понадобилась медицинская помощь. Мужчину доставили больницу, где он скончался при проведении реанимационных действий.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, следите за техническим состоянием своих машин, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU