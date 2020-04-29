2020-04-29T06:07:21+03:00
Дом. Семья

В заповеднике Хабаровского края поселилась первая пара мандаринок

Специалисты надеются, что у птиц в скором времени появится потомство
Александр ШТААЛЬ
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В заповеднике Хабаровского края поселилась первая пара мандаринокВ заповеднике Хабаровского края поселилась первая пара мандаринокФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В заповеднике «Большехехцирский» работает эколого-познавательный комплекс «Заповедный Хехцир». Давней мечтой специалистов было поселить здесь уток-мандаринок. Специально для птиц обустроили биостанцию «Мандаринка». Здесь есть небольшой водоем с проточной водой из ручья Соснинский, просторный вольер. К слову, переехали сюда жить птицы, которые раньше обитали в зоосаде «Приамурский».

- Птицы уже облюбовали гнездо-дуплянку. Есть надежда, что в скором времени они сядут выводить птенцов. При удачном развитии событий мандаринки могут здесь гнездиться в последующие годы, а их потомство будет расселяться, надеемся, что некоторые осядут и поблизости, - комментирует Владимир Андронов, директор ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим также, что на биостанцию специалисты возлагают большие надежды. Она будет играть важную роль в экологическом просвещении, так как посетители экологической тропы, а это в основном дети, давно мечтают понаблюдать за жизнью прекрасных пернатых обитателей заповедной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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