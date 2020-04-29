29 Апр 2020 2020-04-29T06:06:19+03:00

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На 13 дорогах в Хабаровске 29 апреля возможны пробки. Временные неудобства связаны с ремонтными работами. Проезд будет затруднен на Владивостокском шоссе, улицах Нагорной, Краснореченской, Космической, Бойко Павлова, Королева, Карла Маркса, Кутузова, Георгиевской, а также на переулках Краснореченский, Зеленоборский, Светофорный и Узловой. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

- Ранее сообщалось, что Хабаровске с 6 по 8 мая 2020 года проведут гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ-2. В связи с этим в 535 объектах отключат отопление, временно приостановят подачу горячей воды, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что за минувшие сутки в краевой столице произошло 26 дорожных происшествий. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 788 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU