2020-04-29T07:03:21+03:00
75 лет Великой Победы

Всегда рядом, всегда помним: Сбербанк приглашает хабаровчан в «Бессмертный полк»

Акция пройдет по всей территории России
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Всегда рядом, всегда помним: Сбербанк приглашает хабаровчан в «Бессмертный полк»Всегда рядом, всегда помним: Сбербанк приглашает хабаровчан в «Бессмертный полк»
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27 апреля состоялась онлайн-конференция, посвященная старту акции «Бессмертный полк - онлайн». Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, народное выступление все же состоится - 9 мая «пронести» портреты героев предлагается в онлайн-формате, а после отмены ограничительных мер пройдет традиционное шествие.

Участники конференции, в числе которых был заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов, рассказали, как можно принять участие в акции. Являясь генеральным партнером Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Сбербанк дает возможность выразить уважение тем, кто совершал подвиги и был готов отдать свою жизнь ради спокойного будущего, даже в такое непростое для всех время. Для этого был создан проект «Банк памяти», куда можно загружать любую информацию, которая сохранилась в семье: имя ветерана, дату рождения, откуда ушел на фронт, награды, военный билет, фотографии, письма или документы.

Чтобы принять участие в онлайн-шествии, нужно загрузить фото на сайте «Бессмертного полка» или на сайте sber9may.ru. Все фотографии будут задействованы в трансляции, которая захватит все регионы нашей страны. Такой вариант акции поможет не только отдать дань уважения ветеранам, но и передать имена героев будущим поколениям. Давайте сохраним память о героях вместе.

Анастасия ЗБАНЬ

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