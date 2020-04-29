2020-04-29T06:04:05+03:00
75 лет Великой Победы

Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате в Хабаровском крае

В этом году жителям региона предлагают найти символ Победы, полученный ранее, и сделать фото
Александр ШТААЛЬ
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Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате в Хабаровском краеАкция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Акция «Георгиевская ленточка» в Хабаровском крае пройдет в новом формате. К слову, мероприятие проводят на протяжении 15 лет. За это время уже раздали более 15 миллионов символов Победы не только в России, но и за рубежом. В этом году в связи с угрозой распространения коронавируса правила акции изменили, участвовать в ней по-прежнему могут все желающие.

- Многие бережно хранят символ Победы и надевают его на протяжении нескольких лет. В этот раз мы предлагаем найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальных сетях это фото и историю о том, почему акция важна для вас. Посты можно отметить хэштегами #георгиевскаяленточка, #волонтерыпобеды27 и #лучшедома, а также передать эстафету пяти друзьям, - рассказала Анастасия Брага, руководитель Хабаровского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы».

Тем, у кого Георгиевская ленточка не сохранилась, можно использовать виртуальный аналог. Найти изображение можно на официальной странице движения в Instagram. Потом нужно прикрепить его к своей фотографии. Отметим также, что c 4 мая ленты будут распространять в магазинах и аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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