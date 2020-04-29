29 Апр 2020 2020-04-29T07:35:04+03:00

О новом назначении в транспортной полиции сообщили в Хабаровском крае Фото: УТ МВД России по ДФО

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В Хабаровском крае сообщили о новом назначении в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Пост заместителя начальника ведомства занял Олег Павлович Поляк. Приказ о назначении был подписан 27 апреля 2020 года.

Для справки:

Олег Павлович Поляк родился 29 августа 1971 года в городе Орск Оренбургской области. Обучался в Орском государственном педагогическом институте, который окончил в 1993 году. В 1999 году получил диплом Челябинского юридического института МВД России, а в 2014 году - Академии управления МВД России.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, работать Олег Павлович начинал в должности милиционера роты ППС Линейного отдела внутренних дел на станции Орск Южно-Уральского УВДТ. Позже руководил Орским ЛО МВД России на транспорте, Сургутским ЛО МВД России на транспорте, Пермским ЛУ МВД России на транспорте, УТ МВД России по Уральскому федеральному округу. Хабаровское ЛУ МВД России на транспорте возглавил в феврале 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU