2020-04-29T06:45:51+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае рассказали, как помогут решить проблемы оплаты коммуналки

Но жителям региона все же рекомендуют не копить долги
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае рассказали, как помогут решить проблемы оплаты коммуналкиВ Хабаровском крае рассказали, как помогут решить проблемы оплаты коммуналкиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае рассказали, как помогут решить проблемы оплаты коммуналки. Меры принимают в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- В правительстве России приняли решение установить запрет на взыскание пени и штрафов за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Кроме того, не будут ограничивать коммунальные услуги, если исполнитель не сможет вовремя или полностью их оплатить. Также приостанавливают поверки приборов учета коммунальных ресурсов, - прокомментировали в краевом министерстве ЖКХ.

Перечисленные меры будут действовать до 1 января 2021 года. При этом жителям региона настоятельно рекомендуют не копить задолженность и по возможности оплачивать квитанции вовремя.

Жителям края настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инженерно-математическая школа может появиться в Хабаровске
На майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском крае
В Хабаровском крае рассекретили тайники с наркотиками
В Хабаровском крае для дачников откроют автобусные и речные маршруты
Нового главу департамента муниципальной собственности представили в Хабаровске
Навигацию откроют в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Амурском районах
В мэрии Хабаровска купят квартиры для переселенцев из ветхого жилья
В Хабаровском крае рассказали, как помогут решить проблемы оплаты коммуналки
О новом назначении в транспортной полиции сообщили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае пользователи тарифа «Ветеран» от «Ростелекома» будут пользоваться связью бесплатно
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом формате в Хабаровском крае
На 13 дорогах в Хабаровске 29 апреля возможны пробки
Всегда рядом, всегда помним: Сбербанк приглашает хабаровчан в «Бессмертный полк»
В заповеднике Хабаровского края поселилась первая пара мандаринок
Водитель в Хабаровске врезался сразу в девять машин
Ленина из хабаровского сквера «Лес Победы» обновили и почистили
В Центре соцподдержки в Хабаровске ошиблись с начислениями компенсаций
Трех друзей в Хабаровском крае обвиняют в серии краж
Осенью жильцов бараков в Хабаровске переселят в новостройку
Зооцентр в Комсомольске просит помочь с едой для питомцев
Обстановка в Хабаровском крае 29 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 28 апреля: число заражений превысило 460