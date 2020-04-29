29 Апр 2020 2020-04-29T06:45:51+03:00

Но жителям региона все же рекомендуют не копить долги

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В Хабаровском крае рассказали, как помогут решить проблемы оплаты коммуналки. Меры принимают в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

- В правительстве России приняли решение установить запрет на взыскание пени и штрафов за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги. Кроме того, не будут ограничивать коммунальные услуги, если исполнитель не сможет вовремя или полностью их оплатить. Также приостанавливают поверки приборов учета коммунальных ресурсов, - прокомментировали в краевом министерстве ЖКХ.

Перечисленные меры будут действовать до 1 января 2021 года. При этом жителям региона настоятельно рекомендуют не копить задолженность и по возможности оплачивать квитанции вовремя.

Жителям края настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU