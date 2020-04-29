2020-04-29T08:42:57+03:00
75 лет Великой Победы

В Хабаровском крае пользователи тарифа «Ветеран» от «Ростелекома» будут пользоваться связью бесплатно

Ноль рублей на постоянной основе для звонков с домашних телефонов для участников, инвалидов Великой Отечественной войны и блокадников
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае пользователи тарифа «Ветеран» от «Ростелеком» будут пользоваться связью бесплатноВ Хабаровском крае пользователи тарифа «Ветеран» от «Ростелеком» будут пользоваться связью бесплатно
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В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, которые пользуются домашними телефонами «Ростелекома», будут переведены на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе. Тарифный план подключается автоматически с 1 мая 2020 года по спискам, которые предоставили органы власти субъектов Российской Федерации.

- Для нашей компании отменить оплату за домашние телефоны для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда - шаг совершенно естественный и логичный. Сегодняшние условия, когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для удаленного общения, а для людей старшего поколения главным и привычным из них остается домашний телефон. Мы благодарны всем ветеранам и блокадникам за героизм и самоотверженность, который проявляли обычные люди ради других, ради мира. Они, конечно, верили в будущую Победу. Мы никогда не забудем прошлое и благодарны им за настоящее, - подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

С 27 апреля 2020 года работает горячая линия по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда по номеру 8-800-200-77-66 (звонок бесплатный). Операторы расскажут подробности предоставления тарифного плана «Ветеран», готовы зафиксировать информацию, если кто-то из абонентов не попал в списки участников акции по разным причинам, и оперативно принять меры.

Тарифный план «Ветеран» включает бесплатные телефонные соединения в течение месяца: местные - без ограничений, внутризоновые - 3 000 минут, междугородные - 3 000 минут, международные в ближайшее зарубежье - 100 минут. Полные условия тарифного плана «Ветеран» доступны на сайте www.rt.ru.

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