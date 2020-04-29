29 Апр 2020 2020-04-29T07:32:41+03:00

В мэрии Хабаровска купят квартиры для переселенцев из ветхого жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В мэрии Хабаровска купят квартиры для переселенцев из ветхого жилья. Горожан, желающих продать недвижимость, приглашают к диалогу. Напомним, квадратные метры приобретают для жильцов домов, которые признали ветхим и аварийным до 1 января 2017 года.

- С этой целью в 2019 году купили жилье для жильцов восьми ветхих домов. Тогда приобрели 37 благоустроенных квартир на рынке вторичной недвижимости, - рассказала Светлана Пискун, заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья.

Еще два десятка семей доказывали через суд свои права на ветхую жилплощадь. Поэтому для них квартиры будут покупать в 2020 году. Муниципалитет потратит на эти цели из городского бюджета 40 миллионов рублей.

Желающих продать свое жилье готовы проконсультировать по телефонам: 41-99-75, 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57, 41-98-51 и 41-94-98.

ИСТОЧНИК KP.RU