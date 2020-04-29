2020-04-29T08:41:13+03:00
Общество

Навигацию откроют в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Амурском районах

Речные суда начнут курсировать в начале мая
Александр ШТААЛЬ
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Навигацию откроют в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Амурском районахНавигацию откроют в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Амурском районахФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Навигацию откроют в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Амурском районах. Лодки и катера в Городе юности и в Солнечном районе начнут курсировать с 1 мая, а с 6 мая - в Амурском районе. Напомним, с 30 апреля начнется навигация в Хабаровске. С 1 мая на Амуре начинаются речные перевозки дачников на острова краевой столицы.

- В крае климатические условия различаются, реки ото льда освобождаются в каждом районе в разные сроки. Соответственно, навигация начинается в разное время. Первыми в конце апреля на воду вышли маломерные суда в южных районах края - Бикинском, Вяземском районе и имени Лазо, а также Нанайском и Хабаровском районах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Судоводителям напоминают, что несоблюдение правил крайне опасно, так как на реках еще могут встречаться отдельные льдины. Низкая температура воды и столкновение с возможным препятствием, технические неполадки создают реальную угрозу для жизни и здоровья судоводителей и их пассажиров. Не пренебрегайте правилами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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