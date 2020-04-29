Нового главу департамента муниципальной собственности представили в Хабаровске

29 Апр 2020 2020-04-29T08:40:15+03:00

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В администрации Хабаровска объявили о новом назначении. На этот раз речь шла о посте главы департамента муниципальной собственности. Вакантное место занял Евгений Соловьев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для справки:

Евгений Соловьев родился в 1987 году. В 2009 году окончил Военную финансово-экономическую академию, а в 2017 году прошел профессиональную переподготовку в Тихоокеанском государственном университете по программе «Государственное и муниципальное управление». Его опыт работы на руководящих должностях восемь лет. Среди наград медаль «Участнику борьбы со стихией на Амуре», благодарственное письмо администрации города Хабаровска.

Напомним, ранее стало известно о назначении Сергея Голика на должность главы финансового департамента администрации Хабаровска. А в комитете по управлению Железнодорожным районом должность заместителя председателя комитета по экономике занял Олег Ожегов.

ИСТОЧНИК KP.RU