2020-04-29T08:46:33+03:00
Общество

В Хабаровском крае для дачников откроют автобусные и речные маршруты

Рейсы начнут выполнять с 1 мая
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае для дачников откроют автобусные и речные маршрутыВ Хабаровском крае для дачников откроют автобусные и речные маршрутыФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Хабаровском крае для дачников с 1 мая откроют автобусные и речные маршруты. В этом сезоне теплоходы будут выполнять от шести до девяти рейсов в день. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, из-за мер по недопущению распространения коронавируса пассажиров пустят на борт при наличии масок и перчаток.

В ведомстве отметили, что понедельник для речников теперь будет выходным днем. К слову, теперь одной из обязательных принятых мер будет дезинфекция судов. Напомним, в этом году речными пассажирскими перевозками будут заниматься две компании: ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс». Более подробная информация по графику теплоходов по телефонам: 8-924-310-61-39 (ЗАО «Амурские пассажирские перевозки») и 8-914-159-80-80 (ООО «КомПасс»).

С 1 мая суда начнут курсировать на линиях Речной вокзал (Хабаровск) – Новокаменка, Речной вокзал (Хабаровск) – Парус, Речной вокзал (Хабаровск) – Победа, с 10 мая – Комсомольск-на-Амуре – Пивань, с 11 мая – Комсомольск-на-Амуре – Халбы, с 26 мая – Комсомольск-на-Амуре – Богородское – Николаевск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре – Вайда и Николаевск-на-Амуре – Денисовка.

Пригородные автобусы выйдут на линии также с 1 мая. Расписание опубликовано на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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