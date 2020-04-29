2020-04-29T09:23:51+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае рассекретили тайники с наркотиками

Злоумышленники додумались обозначать места закладок через интернет
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае рассекретили тайники с наркотикамиВ Хабаровском крае рассекретили тайники с наркотикамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Дальнем Востоке задержали участников организованной группы. По предварительной информации, злоумышленники посредством тайников передавали наркотики на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и республики Бурятия. Четыре фигуранта делали закладки и передавали информацию о них посредством сети интернет. Подозреваемые же выполняли роли «мини-складов», «складов», а также «межрегиональных курьеров».

- Среди задержанных молодые люди возрастом от 21 до 27 лет, проживающие в Хабаровском крае, Бурятии и Забайкалье. Их взяли с поличным при попытке извлечения из тайников наркотиков весом от 100 граммов до одного килограмма, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

Во время обыска у 21-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре сотрудники транспортной полиции обнаружили мини-лабораторию по выращиванию конопли. Парень объяснил, что коноплю выращивал для личного потребления. Одного из фигурантов заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде. В общей сложности у злоумышленников изъяли больше 13 килограммов синтетических наркотиков. Расследование уголовного дела продолжается.

В Хабаровском крае рассекретили тайники с наркотиками.Источник: УТ МВД России по ДФО

ИСТОЧНИК KP.RU

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