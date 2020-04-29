2020-04-29T09:57:21+03:00
Общество

На майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском крае

Цель мероприятия – пресечь нарушение правил пожарной безопасности
Александр ШТААЛЬ
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На майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском краеНа майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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На майских праздниках в Хабаровском крае проведут лесные рейды. Проверки устроят сотрудники лесоохраны совместно с полицией и МЧС. Цель этого мероприятия выявление нарушений правил пожарной безопасности. В частности будут обращать внимание на разведения костров и проведение любых огневых работ.

- В первую очередь уделят внимание местам, где жители могут жарить шашлыки. В случае нарушения будут лесники составлять протоколы о нарушениях пожарной безопасности, а полицейские имеют право выписывать административные штрафы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Внимание жителей региона обращают на то, что основная задача участников рейдов – не наказать, а вразумить. Тем более что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции из-за COVID-19. Напомним, что с пятницы дневная температура воздуха может вырасти до +23 градусов. Такое потепление создаст предпосылки для пожаров. Об обнаруженных возгораниях жителей Хабаровского края просят сообщать на единую линию лесоохраны: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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