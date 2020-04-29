2020-04-29T10:23:31+03:00
Общество

Инженерно-математическая школа может появиться в Хабаровске

Предлагают сделать ее на базе пока еще строящейся школы в микрорайоне «Волочаевский городок»
Александр ШТААЛЬ
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Инженерно-математическая школа может появиться в ХабаровскеИнженерно-математическая школа может появиться в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске строящуюся школу в микрорайоне «Волочаевский городок» предлагают сделать инженерно-математической. Пока судьба образовательного учреждения решается, на стройплощадке трудятся 195 рабочих. На сегодняшний день почти завершены монолитные работы, в готовых корпусах отделывают помещения, заливают бетонные конструкции под будущий стадион.

- Новая школа рассчитана на 800 мест. Она состоит из пяти корпусов. В одном будут учиться ученики начальной школы, в другом - среднее звено, в третьем обустроят общие помещения и классы, в четвертом - два спортзала и кабинеты труда, в пятом - столовую, библиотеку, актовый и спортивный залы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что по проекту на территории школы обустроят уникальный стадион, установленный на сваях, баскетбольную площадку и теннисные корты.

Напомним, в «Волочаевском городке» проживает 600 хабаровчан школьного возраста. Пока они вынуждены ходить школы в других микрорайонах. Строительство школы планируют закончить к концу текущего года, то есть со следующего сентября здесь уже начнется учебный процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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