29 Апр 2020 2020-04-29T11:10:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на вечер 29 апреля 2020 года - в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы №2, восемь человек, зараженных COVID-19. Из них шесть человек - это жители Комсомольска-на-Амуре, один - поселка Высокогорный и один - поселка Богородское.

- Кроме того, на карантине находятся 36 человек. Все они контактировали в зараженными. В обсерваторе на базе санатория-профилактория «Кедр» на карантине находятся 36 работников комсомольского авиационного завода. Все они прибыли в минувшую субботу из Китая, где находились в служебной командировке, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что всего с 1 марта по 29 апреля в городе зарегистрировали 11 тысяч 658 случаев ОРВИ, из них 103 за последние сутки, 340 случаев пневмонии, из которых за сутки - три. С 1 марта по 29 апреля госпитализировано 258 человек с диагнозом ОРВИ, из них два за сутки и 294 человек с пневмонией, из которых три за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU