29 Апр 2020 2020-04-29T11:32:06+03:00

Рабочим предстоит залатать участки, которые в том числе пострадали из-за наводнения 2019 года

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На дорогах Биробиджана проведут ямочный ремонт. Работу проводят с целью привести в надлежащее состояние участки дорог, которые пострадали в том числе и от наводнения 2019 года. Специалисты объясняют, что большая вода не успела уйти и зимой замерзла, а по весне образовались провалы.

- На сегодняшний день асфальтирование провели на улице Миллера. На улицах Дзержинского и Волочаевская провели подготовительные работы. Специалисты управления ЖКХ мэрии города обследовали наиболее опасные участки автомобильных дорог. Также они составили список объектов, где в этом году проведут ямочный ремонт, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Автолюбителей города убедительно просят учитывать ремонтные работы на дорогах при планировании маршрутов. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU