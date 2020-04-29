На дорогах Биробиджана проведут ямочный ремонт
На дорогах Биробиджана проведут ямочный ремонт. Работу проводят с целью привести в надлежащее состояние участки дорог, которые пострадали в том числе и от наводнения 2019 года. Специалисты объясняют, что большая вода не успела уйти и зимой замерзла, а по весне образовались провалы.
- На сегодняшний день асфальтирование провели на улице Миллера. На улицах Дзержинского и Волочаевская провели подготовительные работы. Специалисты управления ЖКХ мэрии города обследовали наиболее опасные участки автомобильных дорог. Также они составили список объектов, где в этом году проведут ямочный ремонт, - рассказали в пресс- службе городской администрации.
Автолюбителей города убедительно просят учитывать ремонтные работы на дорогах при планировании маршрутов. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU