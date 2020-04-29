2020-04-29T12:03:21+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля: число заболевших приближается к 500

За последние сутки выявили 31 новый случай заражения
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля: число заболевших приближается к 500Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля: число заболевших приближается к 500Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля 2020 года – общее число заболевших 498. Из них за последние сутки 31 случай. Излечились от заболевания 57 человек, летальных исходов пять, лечение на данный момент получают 436 пациентов.

- Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Кроме того, шесть пациентов старше 65 лет, из них двое старше 80 лет. Также лечение получают четыре ребенка в возрасте от двух до 17 лет и два подростка, - рассказали в региональном минздраве.

Как отметили в ведомстве, большинство вновь выявленных пациентов – это бессимптомные носители. Все пациенты контактировали с ранее выявленными лицами и находились в изоляции. У большинства болеющих, а это 83 процента, заболевание протекает в легкой форме.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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