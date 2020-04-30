2020-04-30T01:01:33+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 30 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость

Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 30 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемостьОбстановка в Хабаровском крае 30 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемостьФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сегодня, 30 апреля, не будет опасных и неблагоприятных метеорологических явлений. В Хабаровске ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью от +5 до +7, днем от +20 до +22, ветер юго-западный 6-17 м/с. На юге региона без осадков, температура ночью от +3 до +8, днем от +18 до +23, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. В центральных районах без осадков, ночная температура - от 0 до +9, днем от +16 до +22, ветер южный, юго-западный 4-13 м/с, порывы 15-17 м/с. На севере края ожидаются небольшие осадки, ночью столбик термометра будет в пределах -6 +6, днем -2 +16, ветер юго-западный, восточный 5-12 м/с.

К слову, 1-3 мая западный циклон принесет в Аяно-Майский, Верхнебуреинский, Тугуро-Чумиканский районы, район имени Полины Осипенко дождь и мокрый снег, усиление ветра на большей части территории края до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе в пределах от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Не зафиксировали превышения допустимых уровней радиационного фона.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 20 по 26 апреля 2020 года зарегистрировали две тысячи 947 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Темп снижения заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 11,2 процента. Эпидпорог по краю не превышен и составляет семь тысяч 264.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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