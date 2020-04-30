2020-04-30T01:44:03+03:00
Общество

Суд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителя

Мужчине оставалось подчиниться, когда на пороге своей квартиры он увидел гостей в погонах
Александр ШТААЛЬ
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Суд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителяСуд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителяФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Суд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителя. История началась с ссоры – женщина в порыве эмоций решила бросить названного супруга, а тот в свою очередь собирался о ней забыть. Однако прошло время, горожанка забыла свои обиды и пришла назад, и тут-то выяснилось, что в квартиру она попасть не может.

- Мужчина решил, что женщина в квартире жить больше не будет и не пускал ее в квартиру. Она обратилась в суд с требованием о ее вселении в спорную квартиру. Суд удовлетворил требования истицы, - прокомментировали в УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Позже к решению вопроса подключили и судебные приставы. У них на исполнении находилось исполнительное производство о вселении местной жительницы в жилое помещение. Должника предупредили об ответственности за неисполнение решения суда и о последствиях препятствования его исполнению. Мужчине ничего не оставалось, как впустить женщину в жилье предоставить возможность пользования им.

ИСТОЧНИК KP.RU

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