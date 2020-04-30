30 Апр 2020 2020-04-30T02:15:50+03:00

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Родителям в Хабаровске сообщили о каникулах на дистанционном обучении. Информация появилась в родительских чатах и стали поводом для радости. Мамы и папы, которым в сложившейся ситуации приходится зачастую совмещать работу и обучение детей, выдохнули после внезапно свалившейся на них нагрузки.

«Школьники Хабаровского края будут отдыхать до 12 мая. Дистанционная учеба прерывается на майские праздники». Примерно такие сообщения разослали классные руководители родителям своих учеников. Напомним, первоклассники на сегодняшний день уже ушли на каникулы, теперь отдыхать будут и ученики 5-11 классов.

Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции - чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU