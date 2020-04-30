2020-04-30T03:03:35+03:00
Общество

Пробки и отключения воды в Хабаровске на 30 апреля 2020 года

Работы будут идти на 12 дорогах
Александр ШТААЛЬ
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Пробки и отключения воды в Хабаровске на 30 апреля 2020 годаПробки и отключения воды в Хабаровске на 30 апреля 2020 годаФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске сегодня, 30 апреля, собираются провести дородные работы на 12 улицах. Среди объектов Краснореченская, Карла Маркса, Нагорная, Узловая, Королева, Георгиевская, Юности, Бойко-Павлова, а также Восточное шоссе, переулки Краснореченский, Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

- По данным на семь часов утра 30 апреля, в городе не зафиксировали отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. В краевой столице не работает 100 лифтов, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что за минувшие сутки за неправильную парковку эвакуировали 33 автомобиля. Также 29 апреля случилось 23 дорожных аварии, три пожара, 23 возгорания. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 679 раз.

Вчера днем на дорогах краевого центра работали 160 единиц техники, в том числе ночью - 11. Коммунальщики вывезли с улиц города 167,1 кубометров мусора. Сегодня утром на городские маршруты вышла 486 единиц общественного транспорта: 23 трамвая, 13 троллейбусов, 450 автобусов. Еще 29 автобусов работает на пригородных маршрутах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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