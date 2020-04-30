Дачные перевозки стартуют в мае в Комсомольске

30 Апр 2020 2020-04-30T04:44:39+03:00

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Дачные автобусные перевозки стартуют 1 мая в Комсомольске-на-Амуре. Точки отправления, как и прежде, автовокзал, площадь Володарского и улица Уральская. Стоимость проезда осталась на уровне прошлого года.

- Внимание горожан обращают на небольшие изменения. Так, до середины июня дачные перевозки будут осуществляться только в пятницу, субботу и воскресенье, а также по праздничным дням. Решение приняли в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства в связи с угрозой распространения коронавируса, - прокомментировали в городской администрации.

Пассажиров убедительно просят соблюдать масочный режим, использовать перчатки и дезинфицирующие средства.

Отметим также, что с 15 июня и по 31 октября перевозки планируют осуществлять ежедневно. Расписание автобусов разместят на остановках, в СМИ, на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, администрации города, в социальных сетях, на странице пресс-службы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU