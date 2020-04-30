2020-04-30T03:58:26+03:00
Происшествия

Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске

Одному участнику происшествия понадобилась медицинская помощь
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Мопед и грузовик столкнулись на улице в ХабаровскеМопед и грузовик столкнулись на улице в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске. Происшествие случилось вчера утром, 29 апреля, на улице Производственной. По предварительной информации, мопед Honda двигался в сторону улицы Целинной, однако водитель неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика Hino Ranger. Как результат, случилось столкновение.

- В результате аварии пострадал водитель мопеда. У него диагностировали поверхностную травму волосистой части головы, - рассказал информированный источник.

Позже выяснилось, что мопедом управлял нетрезвый водитель. Кроме того, у него отсутствовали водительские права. В отношении него составили административные протоколы, а самого нарушителя задержали и поместили в спецприемник.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль после употребления алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель «Опоры России» в Хабаровском крае провёл в Сбербанке контрольную закупку кредита под 0%
Под Хабаровском ремонтировать дороги начали раньше времени
В Хабаровском филиале Россельхозбанка клиенты смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 года
Как будут работать офисы Сбербанка на майские праздники в Хабаровском крае
В Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о теракте
Пожарные в свой праздник тушат большой лесной пожар в Хабаровском крае
«Управляйкам» в Биробиджане выдали раствор для дезинфекции подъездов
На проспекте в Хабаровске в двухэтажном доме потушили возгорание
Больше 28 тысяч человек обследовали на коронавирус в Хабаровском крае
Дачные маршруты отложили на неопределенный срок в ЕАО
Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске
Дачные перевозки стартуют в мае в Комсомольске
Пробки и отключения воды в Хабаровске на 30 апреля 2020 года
Родителям в Хабаровске сообщили о каникулах на дистанционном обучении
Суд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителя
Обстановка в Хабаровском крае 30 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля: число заболевших приближается к 500
На дорогах Биробиджана проведут ямочный ремонт
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на вечер 29 апреля 2020 года
Инженерно-математическая школа может появиться в Хабаровске
На майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском крае