Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске
Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске. Происшествие случилось вчера утром, 29 апреля, на улице Производственной. По предварительной информации, мопед Honda двигался в сторону улицы Целинной, однако водитель неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика Hino Ranger. Как результат, случилось столкновение.
- В результате аварии пострадал водитель мопеда. У него диагностировали поверхностную травму волосистой части головы, - рассказал информированный источник.
Позже выяснилось, что мопедом управлял нетрезвый водитель. Кроме того, у него отсутствовали водительские права. В отношении него составили административные протоколы, а самого нарушителя задержали и поместили в спецприемник.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль после употребления алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU