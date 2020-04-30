30 Апр 2020 2020-04-30T03:58:26+03:00

Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Изменить размер текста: A A

Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске. Происшествие случилось вчера утром, 29 апреля, на улице Производственной. По предварительной информации, мопед Honda двигался в сторону улицы Целинной, однако водитель неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика Hino Ranger. Как результат, случилось столкновение.

- В результате аварии пострадал водитель мопеда. У него диагностировали поверхностную травму волосистой части головы, - рассказал информированный источник.

Позже выяснилось, что мопедом управлял нетрезвый водитель. Кроме того, у него отсутствовали водительские права. В отношении него составили административные протоколы, а самого нарушителя задержали и поместили в спецприемник.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль после употребления алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU