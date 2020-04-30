2020-04-30T04:42:56+03:00
Общество

Дачные маршруты отложили на неопределенный срок в ЕАО

Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса
Александр ШТААЛЬ
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Дачные маршруты отложили на неопределенный срок в ЕАОДачные маршруты отложили на неопределенный срок в ЕАОФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии решили отложить запуск дачных маршрутов. Это необходимая мера в связи с угрозой распространения коронавируса. К ней прибегли даже несмотря на многочисленные обращения жителей области.

- В Биробиджане городской автобусный парк готов выйти на семь межмуниципальных дачных маршрутов. По опыту прошлых лет ежедневный пассажиропоток на майские праздники составит более 900 человек. Причем подавляющее большинство - люди пенсионного возраста, а значит, относящиеся к группе особого риска, - прокомментировали в пресс-службе областной столицы.

Отметим также, что власти обратили внимание на то, что переполненные автобусы - это слишком опасно в сложившейся ситуации. Из-за большого потока пассажиров мы почти наверняка получим огромное количество новых случаев заражения коронавирусом. Жителей области убедительно просят оставаться дома и принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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