30 Апр 2020 2020-04-30T06:19:32+03:00

Больше 28 тысяч человек обследовали на коронавирус в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такие данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре на 29 апреля 2020 года

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В Хабаровском крае на коронавирус обследовали 28 тысяч 392 человека. Такие данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре на 29 апреля 2020 года. Напомним, исследования проводят в лабораторных условиях. В первую очередь обращают внимание на граждан, прибывших из-за рубежа.

- В частности обследуют людей, у которых есть признаки респираторных заболеваний, а также контактировавших с больными COVID-2019, больных с диагнозом «внебольничная пневмония». Пристальное внимание к гражданам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинским работникам, имеющим риски инфицирования COVID-2019 на рабочем месте, - прокомментировали в ведомстве.

Обследуют также граждан, находящихся в учреждениях постоянного пребывания - специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, кадетских корпусах, домах-интернатах, учреждениях ФСИН России. Речь идет в том числе и о сотрудниках таких организаций.

Исследования проводят на базе ПЦР-лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии», в лабораториях КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея», КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

ИСТОЧНИК KP.RU