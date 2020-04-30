30 Апр 2020 2020-04-30T06:18:20+03:00

На проспекте в Хабаровске в двухэтажном доме потушили возгорание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Пожарные в Хабаровске оперативно отправились тушить возгорание на проспект 60-летия Октября. Происшествие случилось вчера, 29 апреля, в двухэтажном деревянном доме, обшитым сайдингом. Очаг возгорания находился в квартире.

- Прибывшая подмога обследовала место происшествия. Выяснилось, что горели личные вещи на площади в шесть квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных меньше чем за полчаса возгорание удалось полностью ликвидировать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время происшествия никто из людей не пострадал. Кроме того, шесть человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных подразделений. В ликвидации пожара участвовали 28 человек и восемь единиц техники. Сотрудники Госпожнадзора выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают причины, этому способствовавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU