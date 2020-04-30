«Управляйкам» в Биробиджане выдали раствор для дезинфекции подъездов

30 Апр 2020 2020-04-30T05:51:29+03:00

В мэрии закупили на эти цели 70 килограммов белизны

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Управляющим компаниям Биробиджана купили раствор для дезинфекции подъездов в многоквартирниках. В мэрии приобрели для этой цели 70 килограммов средства.

- Этого объема недостаточно. На сегодняшний день оставили еще заявку на покупку средства. Как только белизна поступит в продажу, будем закупать еще. Средство раздали управляющим компаниям «Домстройсервис», «Луч», «Бирград», «Рембытсройсервис», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, обработку в домах проводят в связи с угрозой распространения коронавируса. Работу выполняют в рамках поручения врио главы региона. К слову, дезинфицируют также остановочные комплексы, общественные пространства.

Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции - чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU