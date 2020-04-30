2020-04-30T06:29:59+03:00
Общество

Пожарные в свой праздник тушат большой лесной пожар в Хабаровском крае

Пламя разгулялось вблизи поселка Чекунда
Александр ШТААЛЬ
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Пожарные в свой праздник тушат большой лесной пожар в Хабаровском краеПожарные в свой праздник тушат большой лесной пожар в Хабаровском краеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 30 апреля, профессиональный праздник огнеборцев. Однако профессия обязывает отложить все торжественные мероприятия по этому случаю и работать ради безопасности людей. Сегодня они тушат лесой пожар в Верхнебуреинском районе. По предварительной информации, это происшествие с большой долей вероятности случилось по вине человека.

- Вчера в 16 часов в трех километрах от села Чекунда Верхнебуреинского района зарегистрирован пал сухой травы. Из-за шквалистых порывов ветра огонь угрожал населенному пункту, - рассказали в краевом управлении лесами.

На сегодняшний день огнеборцы занимаются ликвидацией пожара. В работе задействовали 13 десантников Дальневосточной авиационной базы охраны лесов, лесников Ургальского лесничества и краевых пожарных. С помощью бульдозера делают опашку вдоль кромки пожара, чтобы обеспечить локализацию огня с помощью бульдозера проводится опашка вдоль кромки пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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