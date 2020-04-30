В Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о теракте

30 Апр 2020 2020-04-30T06:57:01+03:00

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В Биробиджане осудят женщину, сообщившую ложную информацию о теракте. Из материалов дела следует, что год назад горожанка находилась в одном из кафе. Она не хотела покидать помещение и сообщила одному из сотрудников о готовящемся взрыве.

- Работник питейного заведения, пояснила, что около шести часов утра она подошла к посетительнице и сказала, что кафе закрывается, на что та заявила, что в кафе заложена бомба и она скоро взорвется. После этого сотрудница позвонила в полицию и сообщила о бомбе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Посетителей и персонал эвакуировали, помещение обследовали, но предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Злоумышленницу, которая к тому же была пьяна, задержали. Она объяснила, что не хотела уходить из кафе и поэтому сказала персоналу о взрывном устройстве.

Горожанку осудят за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры, из хулиганских побуждений. В качестве наказания ей могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU