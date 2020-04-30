2020-04-30T06:57:01+03:00
Общество

В Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о теракте

Женщина апеллировала ложной информацией, потому что не хотела уходить из кафе
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о терактеВ Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о терактеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Биробиджане осудят женщину, сообщившую ложную информацию о теракте. Из материалов дела следует, что год назад горожанка находилась в одном из кафе. Она не хотела покидать помещение и сообщила одному из сотрудников о готовящемся взрыве.

- Работник питейного заведения, пояснила, что около шести часов утра она подошла к посетительнице и сказала, что кафе закрывается, на что та заявила, что в кафе заложена бомба и она скоро взорвется. После этого сотрудница позвонила в полицию и сообщила о бомбе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Посетителей и персонал эвакуировали, помещение обследовали, но предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Злоумышленницу, которая к тому же была пьяна, задержали. Она объяснила, что не хотела уходить из кафе и поэтому сказала персоналу о взрывном устройстве.

Горожанку осудят за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры, из хулиганских побуждений. В качестве наказания ей могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель «Опоры России» в Хабаровском крае провёл в Сбербанке контрольную закупку кредита под 0%
Под Хабаровском ремонтировать дороги начали раньше времени
В Хабаровском филиале Россельхозбанка клиенты смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 года
Как будут работать офисы Сбербанка на майские праздники в Хабаровском крае
В Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о теракте
Пожарные в свой праздник тушат большой лесной пожар в Хабаровском крае
«Управляйкам» в Биробиджане выдали раствор для дезинфекции подъездов
На проспекте в Хабаровске в двухэтажном доме потушили возгорание
Больше 28 тысяч человек обследовали на коронавирус в Хабаровском крае
Дачные маршруты отложили на неопределенный срок в ЕАО
Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске
Дачные перевозки стартуют в мае в Комсомольске
Пробки и отключения воды в Хабаровске на 30 апреля 2020 года
Родителям в Хабаровске сообщили о каникулах на дистанционном обучении
Суд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителя
Обстановка в Хабаровском крае 30 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля: число заболевших приближается к 500
На дорогах Биробиджана проведут ямочный ремонт
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на вечер 29 апреля 2020 года
Инженерно-математическая школа может появиться в Хабаровске
На майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском крае