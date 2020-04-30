Под Хабаровском ремонтировать дороги начали раньше времени
Под Хабаровском ремонтировать дороги начали раньше времени. На сегодняшний день работы развернули в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мичуринском сельском поселении. Реконструкцию проводят на улицах Амурская, Таежная и Мира в селе Виноградовка.
- Дорожники восстанавливают водоотводные канавы вдоль сельских дорог, параллельно демонтируют старое дорожное покрытие. Потом займутся устройством основания под дорожные одежды, укладкой асфальтобетонного покрытия. В перечень работ согласно тех заданию входит также укрепление обочин, укладка водопропускных труб, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
В общей сложности в Мичуринском сельском поселении в 2020 году приведут в порядок 10 улиц. Отремонтировать дороги также планируется в селах Воронежское-2 и Мичуринское.
ИСТОЧНИК KP.RU