2020-04-30T11:06:22+03:00
Общество

Биробиджанка не согласилась с обвинением в нарушении карантина

Производство по ее административному делу прекратили
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджанка не согласилась с обвинением в нарушении карантинаБиробиджанка не согласилась с обвинением в нарушении карантинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше 20 протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил карантина рассмотрели в Биробиджанском районном суде в начале текущей недели. При этом по одному из них прекратили производство.

- Во время судебного заседания биробиджанка, в отношении которой составили протокол, с обвинением не согласилась. Женщина объяснила что, выехала из своего рабочего офиса, когда ее остановили сотрудники ГИБДД. При этом женщина работает в организации, деятельность которой продолжается в условиях карантина в соответствии с Указом президента Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Остальным людям пришлось отвечать за то, что без причины и острой необходимости покинули места жительства. В их действиях усмотрели нарушения требований Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановления врио губернатора ЕАО «Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области».

Действия нарушителей попали под статью «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». В качестве наказания назначили предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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