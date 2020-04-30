2020-04-30T12:01:31+03:00
Общество

Расследование грабежа в ювелирном магазине закончилось в Хабаровске

Ущерб от действий злоумышленников оценили в сумму больше миллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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Расследование грабежа в ювелирном магазине закончилось в ХабаровскеРасследование грабежа в ювелирном магазине закончилось в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Расследование грабежа в ювелирном магазине закончилось в Хабаровске. Происшествие случилось в январе нынешнего года. Из материалов дела следует, что фигуранты вошли в ювелирный магазин, расположенный в торговом центре на улице Краснореченской. Лицо одного из них скрывало темное вафельное полотенце, лицо второго – косынка.

- В момент происшествия в магазине были два продавца. На их глазах злоумышленники молотком разбили две витрины, забрали ювелирные изделия и скрылись. Грабителей время спустя задержали. Одному из них 34 года, ранее его судили за хранение наркотиков, кражу, незаконное образование юридического лица. Его 26-летний подельник, житель села Биракан Еврейской автономной области, которого в 2017 году привлекали к уголовной ответственности за серию краж, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось также, что обвиняемые познакомились в хостеле, где жили в одной комнате. Они тщательно готовились к ограблению, в течение пяти дней приходили в торговый центр, где расположен ювелирный магазин. В частности фигуранты смотрели расположение камер видеонаблюдения, количество персонала и охраны. Добычу они поделили и продали незнакомым им людям мелкими партиями. Деньги потратили на покупку еды, развлечения и погашение долговых обязательств. Сейчас уголовное дело находится в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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