2020-04-30T06:57:53+03:00
Общество

Как будут работать офисы Сбербанка на майские праздники в Хабаровском крае

Сбербанк сообщает о графике работы своих отделений в праздничные дни в мае
Евгения МОЛОТОВА
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График работы офисов на майских праздникахГрафик работы офисов на майских праздникахФото: Олег ЗОЛОТО
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30 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать в обычном режиме.

С 4 по 8 мая, 10 и 11 мая будут работать в обычном режиме с учетом территориальных особенностей и производственного календаря, со списком офисов можно ознакомиться на сайте банка.

С 1 по 3 мая и 9 мая будут работать дежурные офисы банка, со списком дежурных офисов можно ознакомиться на сайте.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Обращаем внимание, что корпоративные клиенты смогут воспользоваться в отделениях банка всеми основными услугами для бизнеса.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Офисы банка во время майских праздников будут работать по режиму выходного дня. В случае повышенного спроса мы откроем дополнительные офисы из горячего резерва там, где это будет необходимо. Сеть банкоматов будет работать в обычном режиме в полном объеме. С 6 по 8 мая по стране будет работать более 9 тысяч отделений банка – даже больше, чем в тот же период прошлого года. И все же я призываю всех беречь свое здоровье и по возможности оставаться дома. Всеми сервисами Сбербанка проще, быстрее, а главное, безопаснее пользоваться удаленно».

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

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