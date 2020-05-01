1 Май 2020 2020-05-01T04:00:14+03:00

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В клумбы Хабаровска высадят 520 тысяч цветочных саженцев. Озеленители приступят к работе сразу после Дня Победы. В планах «переселить» в город молодые петунии, бегонии, колеусы десятков видов и расцветок.

- Кроме цветов на улицах города появятся 14 топиарных конструкций – скульптур из искусственной зелени. Их установят на Амурском и Уссурийском бульварах, а также на площади Блюхера. Фигурами дополнят ландшафтные композиции из камней, хвойников, можжевельников и цветущих растений, - рассказала Екатерина Бакулева, начальник участка предприятия.

Отметим также, что посадки проводят за счет мощностей «Горзеленстроя», саженцы больше не закупают в других городах. К слову, сами хабаровчане стали часто покупать здешнюю продукцию для своих дач и огородов, спрос на которые сейчас растет.

Жителей города убедительно просят бережной относиться к труду озеленителей и не губить цветы, которые скоро появятся на клумбах.

ИСТОЧНИК KP.RU