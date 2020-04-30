2020-04-30T07:25:37+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 года

Из 498 случаев заражений 57 человек уже выписались после выздоровления
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 года – всего случаев заражения в регионе 498. Из них 57 человек излечились, пятеро скончались вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний.

- На сегодняшний день лечение получают 436 пациентов. Из них шестеро в тяжелом состоянии. Все заболевшие наблюдаются в инфекционном госпитале. В стационарах края – 198 человек с внебольничными пневмониями, - сообщили в пресс- службе краевого правительства.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и в выходные дни остаться дома. Это необходимая мера предосторожности. Санитарные службы опасаются резкого роста числа зараженных. Пик заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае еще не пройден.

Жителей региона также убедительно просят принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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