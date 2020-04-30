2020-04-30T10:58:04+03:00
Общество

Ангар в селе под Хабаровском обрушился во время пожара

Никто из людей в происшествии не пострадал
Александр ШТААЛЬ
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Ангар в селе под Хабаровском обрушился во время пожараАнгар в селе под Хабаровском обрушился во время пожараФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Сегодня утром, 30 апреля, огнеборцы оперативно отправились в село Федоровка. Там горел ангар - двухэтажное кирпичное здание, обшитое сайдингом. В нем находилось производство пластиковой пленки.

- Прибывшие пожарные увидели сильное задымление. Они начали обследовать помещение. На момент происшествия людей в нем не было. Ночная смена из трех работников, которая находилась в ангаре, вовремя увидела возгорание и покинула опасную зону, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Потушить пожар на площади 1300 квадратных метров смогли. Из-за сильной температуры горения произошла деформация балок и частичное обрушение железобетонных перекрытий. На месте работают сотрудники Испытательной пожарной лаборатории и Государственного пожарного надзора МЧС России. Их задача установить причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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