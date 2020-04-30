2020-04-30T07:42:02+03:00
Экономика

В Хабаровском филиале Россельхозбанка клиенты смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%

Пониженные ставки сохранятся на весь срок кредита
Поделиться:
Пониженные ставки сохранятся на весь срок кредита ФОТО: РоссельхозбанкПониженные ставки сохранятся на весь срок кредита ФОТО: Россельхозбанк
Изменить размер текста:

АО «Россельхозбанк» начал работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 6,3%.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальный взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 млн рублей, для жителей других регионов — 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

- Для наших клиентов мы снизили ставку до 6,3%, уверен, это станет еще одним стимулом улучшения жилищных условий для многих людей и положительно скажется на росте строительной отрасли нашего региона, – отметил директор Хабаровского филиала Алексей Белокопытов.

Россельхозбанк занимает ведущие позиции на региональном рынке ипотечного кредитования. Кредитный ипотечный портфель Хабаровского филиала на конец первого квартала текущего года составил 5,5 миллиардов рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель «Опоры России» в Хабаровском крае провёл в Сбербанке контрольную закупку кредита под 0%
Под Хабаровском ремонтировать дороги начали раньше времени
В Хабаровском филиале Россельхозбанка клиенты смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 года
Как будут работать офисы Сбербанка на майские праздники в Хабаровском крае
В Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о теракте
Пожарные в свой праздник тушат большой лесной пожар в Хабаровском крае
«Управляйкам» в Биробиджане выдали раствор для дезинфекции подъездов
На проспекте в Хабаровске в двухэтажном доме потушили возгорание
Больше 28 тысяч человек обследовали на коронавирус в Хабаровском крае
Дачные маршруты отложили на неопределенный срок в ЕАО
Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске
Дачные перевозки стартуют в мае в Комсомольске
Пробки и отключения воды в Хабаровске на 30 апреля 2020 года
Родителям в Хабаровске сообщили о каникулах на дистанционном обучении
Суд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителя
Обстановка в Хабаровском крае 30 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля: число заболевших приближается к 500
На дорогах Биробиджана проведут ямочный ремонт
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на вечер 29 апреля 2020 года
Инженерно-математическая школа может появиться в Хабаровске
На майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском крае