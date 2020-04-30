В Хабаровском филиале Россельхозбанка клиенты смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%
АО «Россельхозбанк» начал работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 6,3%.
Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальный взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.
Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 млн рублей, для жителей других регионов — 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.
- Для наших клиентов мы снизили ставку до 6,3%, уверен, это станет еще одним стимулом улучшения жилищных условий для многих людей и положительно скажется на росте строительной отрасли нашего региона, – отметил директор Хабаровского филиала Алексей Белокопытов.
Россельхозбанк занимает ведущие позиции на региональном рынке ипотечного кредитования. Кредитный ипотечный портфель Хабаровского филиала на конец первого квартала текущего года составил 5,5 миллиардов рублей.