В Хабаровском филиале Россельхозбанка клиенты смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%

30 Апр 2020 2020-04-30T07:42:02+03:00

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АО «Россельхозбанк» начал работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенного в рамках госпрограммы, составит всего 6,3%.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно со сроком до 30 лет, с первоначальный взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 млн рублей, для жителей других регионов — 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

- Для наших клиентов мы снизили ставку до 6,3%, уверен, это станет еще одним стимулом улучшения жилищных условий для многих людей и положительно скажется на росте строительной отрасли нашего региона, – отметил директор Хабаровского филиала Алексей Белокопытов.

Россельхозбанк занимает ведущие позиции на региональном рынке ипотечного кредитования. Кредитный ипотечный портфель Хабаровского филиала на конец первого квартала текущего года составил 5,5 миллиардов рублей.